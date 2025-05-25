Переможці Канн 2025 року: повний список 78-го кінофестивалю

Журі під головуванням Жульєт Бінош оголосило повний список переможців 78-го Каннського кінофестивалю. "Це був лише нещасний випадок", фільм іранського режисера Джафар Панага отримав головний приз Каннського фестивалю. Гран-прі отримала мелодрама "Сентиментальна цінність" норвезького режисера Йоахіма Трієра. Також Хасан Хаді став першим іракським режисером, який отримав нагороду.

Передає УНН із посиланням на bfmtv.

Деталі

78-й Каннський кінофестиваль, що проходив з 13 по 24 травня 2025 року, завершено. Оголошено переможців конкурсу. Головну нагороду цьогорічного Каннського кінофестивалю - "Золоту пальмову гілку" - отримав іранський режисер-дисидент Джафар Панагі за трилер "Це був лише нещасний випадок".

Я думаю, що зараз саме час звернутися до всіх іранців, усюди у світі, незалежно від різноманітності їхніх думок, я хотів би попросити одне. Давайте відкладемо всі проблеми, найважливіше зараз — це наша країна та свобода нашої країни. Давайте працювати разом, щоб ніхто не смів диктувати нам, що одягати, що говорити, що робити - заявив режисер у своїй промові.

Гран-прі отримув фільм "Сентиментальна цінність" Йоахіма Трієра, норвезького кінорежисер і сценариста, який є родичем данського режисера Ларса фон Трієр.

Завдяки витонченій акторській грі Ренате Рейнсве, Стеллана Скарсгарда та Ель Фаннінг, фільм досліджує крихкість інтимних стосунків.

Отримавши нагороду, Трієр одразу ж високо оцінив відданість своїх акторів, назвавши приз спільним визнанням.

Серед інших нагород:

Бразильський актор Вагнер Моура отримав приз за найкращу чоловічу роль: картина "Таємний агент" режисера Клебера Мендонса Фільо.

Найкращий режисер - "Таємний агент" Клебера Мендонса Фільо.

Останній відомий за фільмом "Bacurau" 2019 року (Мендонс зняв з Жуліано Дорнелем про напад групи невідомих на глухе бразильське село, мешканці якого встають на його захист. Фільм завоював приз журі на Каннському кінофестивалі 2019 року).

Французька акторка 23-річна Надя Мелліті отримала нагороду за найкращу жіночу роль за свою роль у фільмі "Остання манюня" режисера Хафсії Герці.

Також:

Приз журі - "Сірат" Олівера Лакса та "Звук падіння" Маші Шилінскі;

Приз за сценарій - "Молоді матері" Жан-П'єра та Люка Дарденнів;

Спеціальний приз - "Воскресіння" Бі Гана;

Золота камера - "Президентський торт" Хасана Хаді;

Золота пальмова гілка за короткометражний фільм - "Я радий, що ти тепер мертвий" Тауфіка Бархома.

Присвята Україні

Зазначимо, що програма Каннського кінофестивалю-2025 включала присвячені Україні теми та покази.

За кілька днів до початку фестивалю організатори підготували акцію на підтримку України. У перший день фестивалю було здійснено показ трьох фільмів про Україну. Документальну стрічку "Мілітантропос" було включено до програми "Двотижневик режисерів". Українські військові були на червоній доріжці разом із рок-музикантом Боно та актором і режисером Шоном Пенном.

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