Переможці Канн 2025 року: повний список 78-го кінофестивалю

$41.500.00
46.930.00
ukenru
П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися
24 травня, 16:10 • 78847 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 10:54 • 61981 перегляди

Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

24 травня, 08:00 • 80422 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 133019 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 107944 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 75436 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 83638 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 69801 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 53922 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 53501 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
86%
747мм
Популярнi новини

Ворожий обстріл Києва: багато постраждалих, руйнування в різних районах

24 травня, 23:49 • 48788 перегляди

Повітряні Сили повідомляють про ракети над Україною: напрямки руху

25 травня, 00:00 • 24765 перегляди

Загроза балістичних ракет зберігається: оновлені напрямки руху

25 травня, 00:12 • 20588 перегляди

путін хоче мати сім українських регіонів замість чотирьох: відмова Трампа надихає кремль

25 травня, 01:43 • 9496 перегляди

«Дружній вогонь»: що відомо про ймовірну атаку росіянами власного літака

25 травня, 01:50 • 26333 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 80419 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 133016 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 197833 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 290892 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 372335 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Каш Пател

Віталій Кличко

Джо Байден

Юрій Ігнат

Марко Рубіо

Актуальні місця

Київ

Сумська область

Харків

Харківська область

Миколаїв

Реклама
УНН Lite

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 78841 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 23714 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 23998 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 30469 перегляди

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

23 травня, 15:23 • 36007 перегляди
Актуальне

Bild

Безпілотний літальний апарат

Telegram

The Guardian

Facebook

Переможці Канн 2025 року: повний список 78-го кінофестивалю

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Журі Каннського кінофестивалю 2025 оголосило переможців. Головний приз отримав фільм іранського режисера Джафара Панагі, а Гран-прі - мелодрама Йоахіма Трієра.

Переможці Канн 2025 року: повний список 78-го кінофестивалю

Журі під головуванням Жульєт Бінош оголосило повний список переможців 78-го Каннського кінофестивалю. "Це був лише нещасний випадок", фільм іранського режисера Джафар Панага отримав головний приз Каннського фестивалю. Гран-прі отримала мелодрама "Сентиментальна цінність" норвезького режисера Йоахіма Трієра. Також Хасан Хаді став першим іракським режисером, який отримав нагороду.

Передає УНН із посиланням на bfmtv.

Деталі

78-й Каннський кінофестиваль, що проходив з 13 по 24 травня 2025 року, завершено. Оголошено переможців конкурсу. Головну нагороду цьогорічного Каннського кінофестивалю - "Золоту пальмову гілку" - отримав іранський режисер-дисидент Джафар Панагі за трилер "Це був лише нещасний випадок".

Я думаю, що зараз саме час звернутися до всіх іранців, усюди у світі, незалежно від різноманітності їхніх думок, я хотів би попросити одне. Давайте відкладемо всі проблеми, найважливіше зараз — це наша країна та свобода нашої країни. Давайте працювати разом, щоб ніхто не смів диктувати нам, що одягати, що говорити, що робити

- заявив режисер у своїй промові.

Гран-прі отримув фільм "Сентиментальна цінність" Йоахіма Трієра, норвезького кінорежисер і сценариста, який є родичем данського режисера Ларса фон Трієр.

Завдяки витонченій акторській грі Ренате Рейнсве, Стеллана Скарсгарда та Ель Фаннінг, фільм досліджує крихкість інтимних стосунків. 

Отримавши нагороду, Трієр одразу ж високо оцінив відданість своїх акторів, назвавши приз спільним визнанням.

Серед інших нагород:

Бразильський актор Вагнер Моура отримав приз за найкращу чоловічу роль: картина "Таємний агент" режисера Клебера Мендонса Фільо.

Найкращий режисер - "Таємний агент" Клебера Мендонса Фільо.

Останній відомий за фільмом "Bacurau" 2019 року (Мендонс зняв з Жуліано Дорнелем про напад групи невідомих на глухе бразильське село, мешканці якого встають на його захист. Фільм завоював приз журі на Каннському кінофестивалі 2019 року).

Французька акторка 23-річна Надя Мелліті отримала нагороду за найкращу жіночу роль за свою роль у фільмі "Остання манюня" режисера Хафсії Герці.

Також:

Приз журі - "Сірат" Олівера Лакса та "Звук падіння" Маші Шилінскі;

Приз за сценарій - "Молоді матері" Жан-П'єра та Люка Дарденнів;

Спеціальний приз - "Воскресіння" Бі Гана;

Золота камера - "Президентський торт" Хасана Хаді;

Золота пальмова гілка за короткометражний фільм - "Я радий, що ти тепер мертвий" Тауфіка Бархома.

Присвята Україні

Зазначимо, що програма Каннського кінофестивалю-2025 включала присвячені Україні теми та покази.

За кілька днів до початку фестивалю організатори підготували акцію на підтримку України. У перший день фестивалю було здійснено показ трьох фільмів про Україну. Документальну стрічку "Мілітантропос" було включено до програми "Двотижневик режисерів". Українські військові були на червоній доріжці разом із рок-музикантом Боно та актором і режисером Шоном Пенном.

Нагадаємо

УНН передавав, що в останній день кінофестивалю в Каннах стався блекаут: розслідують можливий підпал.

Анджеліна Джолі в Каннах згадала про українську письменницю Вікторію Амеліну, яку вбила рф18.05.25, 19:03 • 5210 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Україна
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,108.20
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,479.73