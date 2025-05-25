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Победители Каннского кинофестиваля 2025 года: полный список 78-го фестиваля

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Жюри Каннского кинофестиваля 2025 объявило победителей. Главный приз получил фильм иранского режиссера Джафара Панахи, а Гран-при - мелодрама Йоахима Триера.

Победители Каннского кинофестиваля 2025 года: полный список 78-го фестиваля

Жюри под председательством Жюльет Бинош объявило полный список победителей 78-го Каннского кинофестиваля. "Это был всего лишь несчастный случай", фильм иранского режиссера Джафара Панаги получил главный приз Каннского фестиваля. Гран-при получила мелодрама "Сентиментальная ценность" норвежского режиссера Йоахима Триера. Также Хасан Хади стал первым иракским режиссером, получившим награду.

Передает УНН со ссылкой на bfmtv.

Детали

78-й Каннский кинофестиваль, проходивший с 13 по 24 мая 2025 года, завершен. Объявлены победители конкурса. Главную награду нынешнего Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - получил иранский режиссер-диссидент Джафар Панаги за триллер "Это был всего лишь несчастный случай".

Я думаю, что сейчас самое время обратиться ко всем иранцам, повсюду в мире, независимо от разнообразия их мнений, я хотел бы попросить об одном. Давайте отложим все проблемы, самое важное сейчас - это наша страна и свобода нашей страны. Давайте работать вместе, чтобы никто не смел диктовать нам, что одевать, что говорить, что делать

- заявил режиссер в своей речи.

Гран-при получал фильм "Сентиментальная ценность" Йоахима Триера, норвежского кинорежиссера и сценариста, который является родственником датского режиссера Ларса фон Триера.

Благодаря утонченной актерской игре Ренате Рейнсве, Стеллана Скарсгарда и Эль Фаннинг, фильм исследует хрупкость интимных отношений. 

Получив награду, Триер сразу же высоко оценил преданность своих актеров, назвав приз общим признанием.

Среди других наград:

Бразильский актер Вагнер Моура получил приз за лучшую мужскую роль: картина "Тайный агент" режиссера Клебера Мендонса Фильо.

Лучший режиссер - "Тайный агент" Клебера Мендонса Фильо.

Последний известен по фильму "Bacurau" 2019 года (Мендонс снял с Жулиано Дорнелем о нападении группы неизвестных на глухую бразильскую деревню, жители которой встают на его защиту. Фильм завоевал приз жюри на Каннском кинофестивале 2019 года).

Французская актриса 23-летняя Надя Меллити получила награду за лучшую женскую роль за свою роль в фильме "Последняя манюня" режиссера Хафсии Герци.

Также:

Приз жюри - "Сират" Оливера Лакса и "Звук падения" Маши Шилиински;

Приз за сценарий - "Молодые матери" Жан-Пьера и Люка Дарденнов;

Специальный приз - "Воскресение" Би Гана;

Золотая камера - "Президентский торт" Хасана Хади;

Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм - "Я рад, что ты теперь мертв" Тауфика Бархома.

Посвящение Украине

Отметим, что программа Каннского кинофестиваля-2025 включала посвященные Украине темы и показы.

За несколько дней до начала фестиваля организаторы подготовили акцию в поддержку Украины. В первый день фестиваля был осуществлен показ трех фильмов об Украине. Документальная лента "Милитантропос" была включена в программу "Двухнедельник режиссеров". Украинские военные были на красной дорожке вместе с рок-музыкантом Боно и актером и режиссером Шоном Пенном.

Напомним

УНН передавал, что в последний день кинофестиваля в Каннах произошел блэкаут: расследуют возможный поджог.

Анджелина Джоли в Каннах вспомнила об украинской писательнице Виктории Амелиной, которую убила рф18.05.25, 19:03 • 5204 просмотра

Игорь Тележников

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