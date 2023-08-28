На Венеційському кінофестивалі пройде Український день на підтримку постраждалої від війни вітчизняної кіноіндустрії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На 80-тому Венеційському кінофестивалі проведуть Український день, аби підтримати постраждалу від війни Україну та нашу кіноіндустрію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.
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Український день Венеціанського фестивалю відбудеться 6 вересня у Spazio Incontri в готелі Excelsior. Він включатиме вступне слово президента бієнале Роберто Чікутто та художнього директора Альберто Барбера, повідомляє видання.
Перша панель називатиметься "Українська кіноіндустрія під час війни" і включатиме презентацію стану справ у вітчизняній кіноіндустрії головою Державного агентства України з питань кіно Мариною Кудерчук.
Після цього відбудеться ще одна панель під назвою "Знімати в Україні: Підтримка та співпраця", в якій візьмуть участь кілька продюсерів: Артем Колюбаєв, голова Державного агентства України з питань кінематографії; Вікторія Ярмощук, голова Української кіноасоціації; Сергій Лавренюк, голова Української асоціації кіноіндустрії; Андрій Ногін, який, окрім того, що є продюсером, очолює громадську організацію "УкрКіноФест"; та режисер Філіп Азуле. Модератором обох панелей буде український телеведучий Володимир Остапчук.
Цього року в секції Horizons Extra Венеційського кінофестивалю відбудеться прем'єра фільму "Назавжди-назавжди" українського режисера-початківця Анни Бурячкової, яка завершила основне фільмування в Києві всього за два місяці до повномасштабного вторгнення.
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Ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль триватиме з 30 серпня по 9 вересня. Цим заходом, Фонд Венеційської бієнале, "підтверджує свою солідарність з українським народом і трагедією, яку він переживає". Це продовження подібних ініціатив на підтримку України, організованих бієнале в рамках секцій візуального мистецтва та архітектури.
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