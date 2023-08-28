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На Венецианском кинофестивале пройдет Украинский день в поддержку пострадавшей от войны отечественной киноиндустрии

На Венецианском кинофестивале пройдет Украинский день в поддержку пострадавшей от войны отечественной киноиндустрии

Киев • УНН

 • 686776 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. На 80-том Венецианском кинофестивале проведут Украинский день, чтобы поддержать пострадавшую от войны Украину и нашу киноиндустрию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Украинский день Венецианского фестиваля состоится 6 сентября в Spazio Incontri в отеле Excelsior. Он будет включать вступительное слово президента биеннале Роберто Чикутто и художественного директора Альберто Барбера, сообщает издание.

Первая панель будет называться "Украинская киноиндустрия во время войны" и будет включать презентацию состояния дел в отечественной киноиндустрии  председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино Мариной Кудерчук.

После этого состоится еще одна панель под названием "Снимать в Украине: Поддержка и сотрудничество", в которой примут участие несколько продюсеров: Артем Колюбаев, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кинематографии; Виктория Ярмощук, председатель Украинской киноассоциации; Сергей Лавренюк, председатель Украинской ассоциации киноиндустрии; Андрей Ногин, который, кроме того, что является продюсером, возглавляет общественную организацию "УкрКиноФест"; и режиссер Филипп Азуле. Модератором обеих панелей будет украинский телеведущий Владимир Остапчук.

В этом году в секции Horizons Extra Венецианского кинофестиваля состоится премьера фильма "Навсегда-навсегда" украинского начинающего режиссера Анны Бурячковой, которая завершила основные съемки в Киеве всего за два месяца до полномасштабного вторжения. 

Добавим

Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль продлится с 30 августа по 9 сентября. Этим мероприятием, Фонд Венецианской биеннале, "подтверждает свою солидарность с украинским народом и трагедией, которую он переживает". Это продолжение подобных инициатив в поддержку Украины, организованных биеннале в рамках секций визуального искусства и архитектуры.

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