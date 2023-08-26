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З'явився перший трейлер документального фільму Шона Пенна про війну в Україні

З'явився перший трейлер документального фільму Шона Пенна про війну в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У мережі з’явився трейлер документального фільму голлівудського актора Шона Пенна “Суперсила” про війну в Україні. Прем’єра стрічки планується на 18 вересня, передає УНН.

Деталі

Зйомки фільму стартували в Україні до повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку режисера цікавив феномен перетворення популярного комедійного актора Володимира Зеленського на політика. Однак, після 24 лютого 2022 року задум фільму змінився.

Цитата

“Документальний фільм Суперсила розповідає історію про те, як Шон Пенн вирушає до України, щоб дізнатися більше про комедійного актора, який став президентом, Володимира Зеленського. Це мав бути розважальний фільм, проте він перетворився на історичний документ. Коли Пенна привезли до таємного бункера в Президентському палаці, розпочалося російське вторгнення. Пенн розмовляв з президентом Зеленським, коли в місті пролунали вибухи. Він став мимовільним свідком цієї історичної боротьби Давида і Голіафа”, – йдеться в описі до трейлера.

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