З'явився перший трейлер документального фільму Шона Пенна про війну в Україні

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Зйомки фільму стартували в Україні до повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку режисера цікавив феномен перетворення популярного комедійного актора Володимира Зеленського на політика. Однак, після 24 лютого 2022 року задум фільму змінився.

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“Документальний фільм Суперсила розповідає історію про те, як Шон Пенн вирушає до України, щоб дізнатися більше про комедійного актора, який став президентом, Володимира Зеленського. Це мав бути розважальний фільм, проте він перетворився на історичний документ. Коли Пенна привезли до таємного бункера в Президентському палаці, розпочалося російське вторгнення. Пенн розмовляв з президентом Зеленським, коли в місті пролунали вибухи. Він став мимовільним свідком цієї історичної боротьби Давида і Голіафа”, – йдеться в описі до трейлера.

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