Появился первый трейлер документального фильма Шона Пенна о войне в Украине

Детали

Съемки фильма стартовали в Украине до полномасштабного вторжения России. Сначала режиссера интересовал феномен превращения популярного комедийного актера Владимира Зеленского в политика. Однако, после 24 февраля 2022 года замысел фильма изменился.

Цитата

“Документальный фильм Суперсила рассказывает историю о том, как Шон Пенн отправляется в Украину, чтобы узнать больше о комедийном актере, который стал президентом, Владимире Зеленском. Это должен был быть развлекательный фильм, однако он превратился в исторический документ. Когда Пенна привезли в тайный бункер в Президентском дворце, началось российское вторжение. Пенн разговаривал с президентом Зеленским, когда в городе прогремели взрывы. Он стал невольным свидетелем этой исторической борьбы Давида и Голиафа”, – говорится в описании к трейлеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Актер Шон Пенн в третий раз приехал в Украину и вручил Зеленскому своего "Оскара", как символ веры в победу