Актор Шон Пенн втретє приїхав до України та вручив Зеленському свого "Оскара", як символ віри у перемогу

Цитата

“Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку «Оскара» як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни. Із великим задоволенням вручив Шону Пенну орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Дякую за таку щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі”, – зазначив Зеленський.

Деталі

Зеленський також повідомив, що на Алеї сміливості з’явилася табличка на честь актора за його підтримку України та віру у нашу перемогу.

“Поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час війни, знаходиться й іменна табличка Шона Пенна. Шон Пенн відвідав Україну в перший день російського вторгнення, щоб зафіксувати події в нашій країні та донести світові правду про російську агресію. Така підтримка України та її людей є дуже цінною”, – додав Президент.

Доповнення

Минулого разу Шон Пенн відвідав Київ 28 червня. Він знімав в Україні документальний фільм.