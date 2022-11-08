Актор Шон Пенн втретє приїхав до України та вручив Зеленському свого "Оскара", як символ віри у перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Американський актор і кінорежисер Шон Пенн втретє за час повномасштабної війни відвідав Україну. Він вручив Президенту Володимиру Зеленському свою статуетку «Оскара» як символ віри в перемогу нашої країни. Про це УНН пише з посиланням на Телеграм канал Глави держави.
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“Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку «Оскара» як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни. Із великим задоволенням вручив Шону Пенну орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Дякую за таку щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі”, – зазначив Зеленський.
Деталі
Зеленський також повідомив, що на Алеї сміливості з’явилася табличка на честь актора за його підтримку України та віру у нашу перемогу.
“Поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час війни, знаходиться й іменна табличка Шона Пенна. Шон Пенн відвідав Україну в перший день російського вторгнення, щоб зафіксувати події в нашій країні та донести світові правду про російську агресію. Така підтримка України та її людей є дуже цінною”, – додав Президент.
Доповнення
Минулого разу Шон Пенн відвідав Київ 28 червня. Він знімав в Україні документальний фільм.