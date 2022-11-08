Актер Шон Пенн в третий раз приехал в Украину и вручил Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу

Цитата

“В этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку «Оскара» как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться в Украине до окончания войны. С большим удовольствием вручил Шону Пенну орден «За заслуги» ІІІ степени. Благодарю за такую ​​искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире”, – отметил Зеленский.

Детали

Зеленский также сообщил, что на Аллее смелости появилась табличка в честь актера за его поддержку Украины и веру в нашу победу.

“Наряду с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время войны, находится и именная табличка Шона Пенна. Шон Пенн посетил Украину в первый день российского вторжения, чтобы зафиксировать происходящее в нашей стране и донести миру правду о российской агрессии. Такая поддержка Украины и ее людей очень ценна”, – добавил Президент.

Дополнение

В прошлый раз Шон Пенн посетил Киев 28 июня. Он снимал в Украине документальный фильм.