Шон Пенн знову в Україні: Зеленський зустрівся з американським актором
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Володимир Зеленський знову зустрівся з американським актором та кінорежисером Шоном Пенном, який знімає в Україні документальний фільм, інформує УНН.
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Зеленський подякував Шону Пену за увагу та підтримку, яку він надає Україні з початку вторгнення рф.
Актор зі свого боку висловив бажання відвідати населені пункти України, які постраждали від російської агресії.
"Шоне, ми дуже зацікавлені в тому, щоб показати світові, що сталося навколо Києва. Я знаю, що ви в перші дні цієї війни були тут. Багато чого змінилося в Києві. Але навколо Києва є деякі міста, які дуже важливо продемонструвати світові – показати те, що накоїла росія", – зазначив Зеленський.
Додамо
В Офісі президента нагадали, що Шон Пенн відвідав Україну в перший день повномасштабного вторгнення рф – 24 лютого. Актор хотів зафіксувати події в Україні, щоб показати світові правду про російську агресію.
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