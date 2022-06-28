Шон Пенн знову в Україні: Зеленський зустрівся з американським актором

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Зеленський подякував Шону Пену за увагу та підтримку, яку він надає Україні з початку вторгнення рф.

Актор зі свого боку висловив бажання відвідати населені пункти України, які постраждали від російської агресії.

"Шоне, ми дуже зацікавлені в тому, щоб показати світові, що сталося навколо Києва. Я знаю, що ви в перші дні цієї війни були тут. Багато чого змінилося в Києві. Але навколо Києва є деякі міста, які дуже важливо продемонструвати світові – показати те, що накоїла росія", – зазначив Зеленський.

Додамо

В Офісі президента нагадали, що Шон Пенн відвідав Україну в перший день повномасштабного вторгнення рф – 24 лютого. Актор хотів зафіксувати події в Україні, щоб показати світові правду про російську агресію.

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