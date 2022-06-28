Шон Пенн снова в Украине: Зеленский встретился с американским актером
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Владимир Зеленский снова встретился с американским актером и кинорежиссером Шоном Пенном, который снимает в Украине документальный фильм, информирует УНН.
Детали
Зеленский поблагодарил Шона Пенна за внимание и поддержку, которую он оказывает Украине с начала вторжения рф.
Актер со своей стороны выразил желание посетить населенные пункты Украины, пострадавшие от российской агрессии.
"Шон, мы очень заинтересованы в том, чтобы показать миру, что произошло вокруг Киева. Я знаю, что вы в первые дни этой войны были здесь. Многое изменилось в Киеве. Но вокруг Киева есть некоторые города, которые очень важно продемонстрировать миру – показать то, что натворила россия", – отметил Зеленский.
Напомним
В Офисе президента напомнили, что Шон Пенн посетил Украину в первый день полномасштабного вторжения рф – 24 февраля. Актер хотел зафиксировать события в Украине, чтобы показать миру правду о российской агрессии.
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