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13:44 • 28742 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 44545 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45921 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23577 просмотра

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Шон Пенн снова в Украине: Зеленский встретился с американским актером

Шон Пенн снова в Украине: Зеленский встретился с американским актером

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Владимир Зеленский снова встретился с американским актером и кинорежиссером Шоном Пенном, который снимает в Украине документальный фильм, информирует УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил Шона Пенна за внимание и поддержку, которую он оказывает Украине с начала вторжения рф.

Актер со своей стороны выразил желание посетить населенные пункты Украины, пострадавшие от российской агрессии.

"Шон, мы очень заинтересованы в том, чтобы показать миру, что произошло вокруг Киева. Я знаю, что вы в первые дни этой войны были здесь. Многое изменилось в Киеве. Но вокруг Киева есть некоторые города, которые очень важно продемонстрировать миру – показать то, что натворила россия", – отметил Зеленский.

Напомним

В Офисе президента напомнили, что Шон Пенн посетил Украину в первый день полномасштабного вторжения рф – 24 февраля. Актер хотел зафиксировать события в Украине, чтобы показать миру правду о российской агрессии.

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