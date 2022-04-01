Голливудский актер Шон Пенн призвал миллиардеров мира приобрести для Украины истребители

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"Согласно открытому источнику, 2 эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские МИГи или СУ), которые могут быстро освоить (3 недели) украинские авиаторы, обойдутся покупателям из частного сектора примерно 300 миллионов долларов. Добавить еще 200 миллионов долларов на противоракетную оборону, итого 500 миллионов долларов", - говорится в заметке.

Детали

Актер добавил, что один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине.

"Один миллиардер мог положить конец этой войне в Украине. Конечно, есть надстройки по вооружению и обслуживанию творческих взлетно-посадочных полос и так далее, но, похоже, стоит подумать", - добавил Шон Пенн.

Напомним

Американский актер Шон Пенн выступил во время пресс-конференции в Польше и предсказал, что Украина выиграет эту борьбу.