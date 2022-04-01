Голлівудський актор Шон Пенн закликав мільярдерів світу придбати для України винищувачі

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"Згідно з відкритому джерелом, 2 ескадрильї F-15 або 16 (це 12 літаків з кращими технологіями, ніж російські МіГи або СУ), які можуть швидко опанувати (3 тижні) українські авіатори, обійдуться покупцям із приватного сектора приблизно за 300 мільйонів доларів. Додати ще 200 мільйонів доларів на протиракетну оборону, разом 500 мільйонів доларів", - йдеться у дописі.

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Актор додав, що один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні.

"Один мільярдер міг покласти край цій війні в Україні. Звичайно, є надбудови з озброєння та обслуговування творчих злітно-посадкових смуг і так далі, але, схоже, варто подумати", - додав Шон Пенн.

Нагадаємо

Американський актор Шон Пенн виступив під час прес-конференції у Польщі та передбачив, що Україна виграє цю боротьбу.