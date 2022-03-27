Шон Пенн: "Україна виграє цей бій"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Американський актор Шон Пенн виступає під час прес-конференції, передбачив, що Україна "виграє цю боротьбу". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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"У мене немає жодних сумнівів", – сказав Пенн.
Деталі
Режисер працював в Україні над документальним фільмом, коли російські війська вторглися.
Пенн зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і похвалив "надзвичайну мужність і об'єднання" країни.
"Я б сказав, що я не можу уявити, щоб будь-яка людина до кінця знала, що вони народжені для цього моменту, поки цей момент не настане», – сказав він про українського президента.
Пенн також сказав, що сподівається, що Академія кінематографічних мистецтв і наук визнає українську кризу під час вручення премії "Оскар" завтра, можливо, дозволивши Зеленському виступити за допомогою відеозв'язку.