Шон Пенн: "Украина выиграет этот бой"

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"У меня нет никаких сомнений", - сказал Пенн.

Детали

Режиссер работал в Украине над документальным фильмом, когда российские войска вторглись.

Пенн встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и похвалил "чрезвычайное мужество и объединение" страны.

"Я бы сказал, что не могу себе представить, чтобы хоть один человек знал, что он рожден для этого момента, пока этот момент не наступил", — сказал он об украинском президенте.

Пенн также сказал, что надеется, что Академия кинематографических искусств и наук признает украинский кризис во время вручения премии "Оскар" завтра, возможно, позволив Зеленскому выступить за помощью видеосвязи.