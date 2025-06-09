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Ким Новак получит высшую награду Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва"

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Актриса Ким Новак получит почетную награду за жизненные достижения на 81-м Венецианском кинофестивале. Во время мероприятия состоится премьера документального фильма о ней.

Ким Новак получит высшую награду Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва"

Легендарная американская актриса Ким Новак станет лауреатом почетной награды, высшей награды - "Золотого льва" за жизненные достижения - на 81-м Венецианском международном кинофестивале, который будет проходить с 27 августа по 6 сентября. Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали

В рамках фестиваля также состоится мировая премьера документального фильма "Vertigo Ким Новак" режиссера Александра Филиппа, созданного в сотрудничестве с самой актрисой.

Ким Новак, известная по фильмам "Головокружение" (Vertigo), "Пикник" и "Колокольчик, книга и свеча", прокомментировала вручение награды.

Я глубоко тронута тем, что получаю престижную награду "Золотой лев" от такого авторитетного кинофестиваля. Быть удостоенной чести за весь мой творческий путь в этот период моей жизни - это настоящая мечта. Я буду ценить каждое мгновение, проведенное в Венеции. Это наполнит мое сердце радостью

- отметила актриса.

Художественный директор фестиваля Альберто Барбера, характеризуя актрису, сказал, что став кинозвездой почти случайно, Ким Новак превратилась в одну из самых любимых икон Голливуда 1950-х.

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Она отказывалась подчиняться студийной системе, самостоятельно выбирала роли, контролировала свою личную жизнь и отстаивала право оставить собственную фамилию, хотя и согласилась на изменение цвета волос - тот самый платиновый блонд, который стал ее визитной карточкой. Она была независимой, нонконформистской и даже создала собственную продюсерскую компанию

- заметил Барбера.

Он добавил, что Ким Новак "поразила зрителей не только своей красотой, но и глубиной образов, которые сочетали наивность и чувственность, спокойствие и внутреннюю драму".

Среди режиссеров, с которыми она работала, - Билли Уайлдер ("Поцелуй меня, дурачок"), Отто Премингер ("Человек с золотой рукой"), Роберт Олдрич, Джордж Сидни, Ричард Квайн. Но больше всего ее имя связано с ролью в фильме Альфреда Хичкока "Головокружение", которая стала определяющей в ее карьере.

Ким Новак была звездой первой величины в 1950-х годах, однако в 1966 году отошла от активной актерской деятельности. Она лишь изредка появлялась на экранах, в частности в фильме "Разбитое зеркало" (1980) и сериале "Соколиное гнездо" (1986-1987). После картины "Либернштраум" (1991) окончательно завершила карьеру, поселившись на ранчо в Орегоне, где посвятила себя живописи и заботе о лошадях.

В этом году фестиваль также отметит выдающегося немецкого режиссера Вернера Херцога.

На Венецианском кинофестивале пройдет Украинский день в поддержку пострадавшей от войны отечественной киноиндустрии28.08.23, 23:11 • 686791 просмотр

Лилия Набока

Лилия Набока

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