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СМИ: черные ящики разбившегося в Иране украинского самолета найдены

СМИ: черные ящики разбившегося в Иране украинского самолета найдены

Киев  •  УНН

 • 17859 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Оба черных ящика украинского пассажирского самолета, который потерпел катастрофу недалеко от иранской столицы Тегерана, найдены. Об этом сообщает Iribnews, передает УНН.

"По словам нашего корреспондента, Али аль-Касси, прокурор Тегерана на месте происшествия сказал, что оба черных ящика разбившегося самолета были найдены в Шахрияре", - говорится в сообщении издания.

Также указано, что представитель ведомства судебно-медицинской экспертизы Тегерана объявил о передаче тел погибших в авиакатастрофе в центр судебной экспертизы.

По словам доктора Мехди Форуза, "тела будут доставлены в судебно-медицинскую лабораторию в Кехризеке".

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членах экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для вылета.

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