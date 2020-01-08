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ЗМІ: чорні скриньки українського літака, який зазнав катастрофи в Ірані, знайдені

ЗМІ: чорні скриньки українського літака, який зазнав катастрофи в Ірані, знайдені

Київ • УНН

 • 17859 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Обидві чорні скриньки українського пасажирського літака, який зазнав катастрофи неподалік від іранської столиці Тегерана, знайдені. Про це повідомляє Iribnews, передає УНН.

"За словами нашого кореспондента, Алі аль-Кассі, прокурор Тегерана на місці події сказав, що обидві чорні скриньки літака, що розбився, були знайдені в Шахріярі", - йдеться у повідомленні видання.

Також вказано, що представник відомства судово-медичної експертизи Тегерана оголосив про передачу тіл загиблих в авіакатастрофі в центр судової експертизи.

За словами доктора Мехді Форуза, "тіла будуть доставлені в судово-медичну лабораторію в Кехрізеку".

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

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