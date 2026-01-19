Злоупотребления на гуманитарном разминировании на 129 млн грн: правоохранители провели обыски и устанавливают круг причастных

Продолжается расследование возможных злоупотреблений при закупке работ по гуманитарному разминированию на 129 млн грн. В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски, устанавливается круг должностных лиц, причастных к возможным злоупотреблениям, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование по факту возможных злоупотреблений служебным положением при закупке работ по гуманитарному разминированию земель сельскохозяйственного назначения (ч. 2 ст. 364 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, в 2025 году бюджетное учреждение, созданное в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины, провело открытые торги и заключило договор на выполнение работ по разминированию земельного участка площадью более 1,7 тыс. гектаров общей стоимостью 129 млн грн.

К выполнению работ, помимо основного исполнителя, привлекались субподрядные организации.

Прокуроры разоблачили масштабные злоупотребления в оборонной сфере Украины - Офис генпрокурора

В то же время следствием установлено, что в течение 2025 года указанный земельный участок фактически использовался для сельскохозяйственного производства: осуществлялись посевы подсолнечника и кукурузы, собирался урожай озимой пшеницы. Это может свидетельствовать об отсутствии минной опасности на отдельных участках и ставит под сомнение обоснованность запланированных расходов бюджетных средств.

В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски. Изъяты документы, электронные носители, компьютерная техника и другие материалы, касающиеся планирования, финансирования и подтверждения выполнения работ. В настоящее время продолжается анализ изъятых материалов и установление круга должностных лиц и субъектов хозяйствования, причастных к возможным злоупотреблениям - резюмировали в Офисе Генпрокурора.