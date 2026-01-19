Злоупотребления на гуманитарном разминировании на 129 млн грн: правоохранители провели обыски и устанавливают круг причастных

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:52 • 9036 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 15342 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 29754 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 51451 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 42002 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 74717 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 107778 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 47917 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 57290 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 60641 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Нью-Йорке появился мурал, посвященный погибшей украинской беженке Ирине ЗаруцкойPhoto19 января, 02:25 • 11866 просмотра
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 12443 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 10669 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 8768 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 11149 просмотра
публикации
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 11266 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 51900 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 90352 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 56703 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 86906 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Хавьер Милей
Марк Карни
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Европа
Харьков
Реклама
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 5134 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 5524 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 19941 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 32627 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 29302 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Техника
Truth Social

Злоупотребления на гуманитарном разминировании на 129 млн грн: правоохранители провели обыски и устанавливают круг причастных

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Офис Генпрокурора расследует возможные злоупотребления при закупке работ по гуманитарному разминированию на 129 млн грн. Земельный участок, который разминировался, использовался для сельскохозяйственного производства.

Злоупотребления на гуманитарном разминировании на 129 млн грн: правоохранители провели обыски и устанавливают круг причастных

Продолжается расследование возможных злоупотреблений при закупке работ по гуманитарному разминированию на 129 млн грн. В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски, устанавливается круг должностных лиц, причастных к возможным злоупотреблениям, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование по факту возможных злоупотреблений служебным положением при закупке работ по гуманитарному разминированию земель сельскохозяйственного назначения (ч. 2 ст. 364 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, в 2025 году бюджетное учреждение, созданное в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины, провело открытые торги и заключило договор на выполнение работ по разминированию земельного участка площадью более 1,7 тыс. гектаров общей стоимостью 129 млн грн.

К выполнению работ, помимо основного исполнителя, привлекались субподрядные организации.

Прокуроры разоблачили масштабные злоупотребления в оборонной сфере Украины - Офис генпрокурора17.11.25, 15:04 • 5219 просмотров

В то же время следствием установлено, что в течение 2025 года указанный земельный участок фактически использовался для сельскохозяйственного производства: осуществлялись посевы подсолнечника и кукурузы, собирался урожай озимой пшеницы. Это может свидетельствовать об отсутствии минной опасности на отдельных участках и ставит под сомнение обоснованность запланированных расходов бюджетных средств.

В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски. Изъяты документы, электронные носители, компьютерная техника и другие материалы, касающиеся планирования, финансирования и подтверждения выполнения работ. В настоящее время продолжается анализ изъятых материалов и установление круга должностных лиц и субъектов хозяйствования, причастных к возможным злоупотреблениям - резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Село
Государственный бюджет
Обыск
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Украина