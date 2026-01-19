Зловживання на гуманітарному розмінуванні на 129 млн грн: правоохоронці провели обшуки і встановлюють коло причетних

Триває розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі робіт з гуманітарного розмінування на 129 млн грн. У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки, встановлюють коло посадовців, причетних до можливих зловживань, передає УНН із посіланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування за фактом можливих зловживань службовим становищем під час закупівлі робіт з гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення (ч. 2 ст. 364 КК України) - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, у 2025 році бюджетна установа, утворена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, провела відкриті торги та уклала договір на виконання робіт з розмінування земельної ділянки площею понад 1,7 тис. гектарів загальною вартістю 129 млн грн.

До виконання робіт, крім основного виконавця, залучалися субпідрядні організації.

Водночас слідством встановлено, що упродовж 2025 року зазначена земельна ділянка фактично використовувалася для сільськогосподарського виробництва: здійснювалися посіви соняшника та кукурудзи, збирався врожай озимої пшениці. Це може свідчити про відсутність мінної небезпеки на окремих ділянках та ставить під сумнів обґрунтованість запланованих витрат бюджетних коштів.

У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки. Вилучено документи, електронні носії, комп’ютерну техніку та інші матеріали, що стосуються планування, фінансування та підтвердження виконання робіт. Наразі триває аналіз вилучених матеріалів і встановлення кола посадових осіб та суб’єктів господарювання, причетних до можливих зловживань - резюмували в Офісі Генпрокурора.