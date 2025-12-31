$42.390.17
Эксклюзив
07:11 • 1968 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 4802 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 20185 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 50990 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 36750 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32344 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30408 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21380 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19677 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24232 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зимний отдых: где покататься на коньках в столице

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Киеве доступны многочисленные катки, среди которых "Зимняя страна на ВДНХ", "Хрустальный каток" и футуристическая арена в ТРЦ Cosmo Multimall. Эти локации предлагают как открытые, так и крытые площадки для зимних развлечений.

Зимний отдых: где покататься на коньках в столице

Традиционная "Зимняя страна на ВДНХ" и футуристический каток в ТРЦ Cosmo Multimall - Киев предлагает интересные локации для любителей покататься на коньках. УНН сделал для вас подборку лучших ледовых площадок столицы.

Катки под открытым небом 

"Зимняя страна на ВДНХ"  

На территории "Зимней страны" обустроен каток под открытым небом площадью 3000 кв. метров. В стоимость билета входит безлимитное катание и аренда коньков, а вот за поддержку придется платить дополнительно. Каток будет работать до 22 февраля 2026 года. На территории "Зимней страны" есть фудкорт и множество других развлечений. 

  • Адрес: ВДНХ, просп. Академика Глушкова, 1
    • Режим работы: Будни — 12:00-22:00, выходные — 10:00-22:00
      • Стоимость: 450 грн, льготный — 300 грн. Дети до 4-х лет - бесплатно. 

        "Хрустальный каток" 

        На территории ТРЦ River Mall работает ледовая арена площадью более 1600 кв. м. Каток украшает новогодняя елка в форме магического кристалла. Прокат коньков входит в стоимость дневного безлимитного билета.  Возле катка есть парк с развлечениями, лаунж-зоной и фудкортом. 

        • Адрес: ТРЦ River Mall, Днепровская набережная, 12
          • Режим работы: Будни — с 12:00 до 22:00, выходные и праздники — с 10:00 до 22:00
            • Стоимость: 480 грн, для льготных категорий — 300 грн, для членов семей УБД действует скидка 20%. Аренда фигурки-помощника - 300 грн в час. 

              Ice Queen

              Под открытым небом возле ТРЦ Blockbuster Mall раскинулся каток площадью 3200 кв.м. Это самый большой каток столицы. 

              Безлимитное катание вместе и аренда коньков входит в стоимость билета. Каток имеет теплый павильон с фудкортом. 

              • Адрес: ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандеры, 36
                • Режим работы: Пн-чт — 11:00-21:00; пт-вс — 10:00-22:00
                  • Стоимость: 450 грн — стандартный билет, 300 грн — льготный (для людей с инвалидностью, детей-сирот, военнослужащих и их семей). Дети до 4-х лет - бесплатно.  Пингвин-помощник - 300 грн в час; инструктор - 500 грн за 45 мин. 

                    Каток "IceLights" на Арт-заводе Платформа

                    Большую ледовую арену открыли на Арт-заводе "Платформа". Каток работает и во время отключений света. Здесь есть крытый фудкорт, куда можно попасть не снимая коньки. В билет входит безлимитное катание и аренда коньков. 

                    • Адрес: "Дарынок", ул. Якова Гнездовского, 1А
                      • Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00
                        • Стоимость: 450 грн, 20% скидки для членов семей УБД, 30% — для пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных семей, 40% — для военнослужащих. Дети до 4-х лет бесплатно. Фигурка-помощник - 300 грн в час.

                          "Воображаемый каток" 

                          На Контрактовой площади обустроили праздничную локацию с катком в атмосфере Киева XVII–XIX веков. Антураж локации вдохновлен легендой о Воображаемом Духе - хранителя зимних праздников на Подоле.

                          Безлимитное катание и аренда коньков входят в стоимость билета. Рядом расположен ярмарок со сладостями. 

                          • Адрес: Контрактовая площадь, 1
                            • Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 21:30 Стоимость: Для взрослых — 450 грн, для детей — 350 грн; для людей с инвалидностью, сирот, военнослужащих, УБД — 300 грн. Фигурка-помощник - 300 грн в час.

                              "Космический каток" 

                              Каток площадью 1800 кв. м украшен блоками в виде звездолета. В стоимость входит безлимитное катание вместе с арендой коньков. Вход для детей до четырех лет — бесплатный, дети до семи лет допускаются на лед только в сопровождении взрослого.  Рядом обустроен фудкорт и фотозоны. 

                              • Адрес: ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1
                                • Режим работы: Будни — 12:00-22:00, выходные и праздники (с 23 декабря по 3 января) — 10:00-22:00
                                  • Стоимость: 480 грн, льготный билет — 300 грн (для лиц с инвалидностью, детей-сирот и военнослужащих вместе с их семьей). Есть скидки для владельцев Mastercard — 5%, а Mastercard + Ощадбанк — 10%. Дети до 4-х лет - бесплатно. Катание с инструктором — 500 грн и аренда "пингвинов" — 350 грн.

                                    Крытые ледовые арены 

                                    Ледовый стадион "Льдинка"

                                    На территории парка "Победа" расположен крытый ледовый стадион. Это база тренировок для хоккеистов, которая в зимний период открывается для всех желающих. Каток работает во время отключений электроснабжения. Аренда коньков входит в стоимость катания, но необходимо оставить залог в размере 1000 гривен или документ. 

                                    Можно взять всю площадку в аренду - цена обсуждается отдельно.  

                                    • Адрес: Парк "Победа", ул. Князя Романа Мстиславича, 7
                                      • Режим работы: Пн — 11:20-20:30, вт-чт — 09:10-18:15, пт — 09:00-20:45, сб — 16:00-19:30, вс — 15:00-19:40
                                        • Стоимость: 300 грн 

                                          Fifty Ice Arena

                                          Футуристический каток площадью 2000 кв.м может вмещать до 240 посетителей. Арена подсвечивается неоновым светом, что создает особую атмосферу. 

                                          Прокат коньков входит в стоимость билета, но действует он всего 50 минут. В аренду даются фигурки-помощники. 

                                          Рядом с катком работает кафе. 

                                          • Адрес: ТРЦ Cosmo Multimall, ул. Вадима Гетьмана, 6
                                            • Режим работы: Ежедневно с 08:00 до 22:10; сеансы в неоне с 18:40 по будням и с 12:00 каждые выходные
                                              • Стоимость: Пн-пт: 8:00-11:30 — 270 грн, 12:00-22:10 — 330 грн, дети, школьники, студенты — 270 грн; выходные и праздники: 8:00-11:30 — 330 грн, 12:00-22:10 — 390 грн, дети, школьники, студенты — 330 грн.

                                                Каток в DREAM Yellow

                                                Ледовая арена имеет площадь 1193 кв. м, поэтому на ней могут одновременно кататься до 120 человек. В стоимость всех тарифов входит прокат коньков, а вот время катания ограничено одним часом. 

                                                • Адрес: ТРЦ DREAM Yellow (3 этаж), просп. Оболонский, 1Б. До 10:00 вход на каток осуществляется через атриум Франция 6А со стороны ст. метро Минская
                                                  • Режим работы: Ежедневно с 8:00 до 20:55 (начало последнего сеанса)
                                                    • Стоимость: Пн-чт: утренние и дневные сеансы — 200-240 грн, вечерние сеансы — 300 грн; пт: дневные сеансы — 240 грн, вечерние сеансы — 300 грн; сб-вс и праздничные дни: дневные сеансы — 280 грн, вечерние сеансы — 340 грн; стоимость для детей, студентов, УБД и пенсионеров — 240 грн в будние дни и 280 грн в выходные и праздники. 
                                                      • С 29 декабря 2025 по 11 января 2026 действуют тарифы выходного дня. 

                                                        Евгений Царенко

                                                        ОбществоКиев
                                                        Новый год
