Зимовий відпочинок: де покататися на ковзанах у столиці

Традиційна "Зимова країна на ВДНГ" та футурістична ковзанка у ТРЦ Cosmo Multimall - Києві пропонує цікаві локації для любителів покататися на ковзанах. УНН зробив для вас добірку найкращих льодових майданчиків столиці.

Ковзанки просто неба

"Зимова країна на ВДНГ"

На території "Зимової країни" облаштована ковзанка просто неба площею 3000 кв.метрів. У вартість квитка входить безлімітне катання та оренда ковзанів, а ось за підтримку доведеться платити додатково. Ковзанка працюватиме до 22 лютого 2026 року. На території "Зимової країни" є фудкорт та безліч інших розваг.

Адреса: ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Режим роботи: Будні — 12:00-22:00, вихідні — 10:00-22:00

Вартість: 450 грн, пільговий — 300 грн. Діти до 4-х років - безкоштовно.

"Кришталева ковзанка"

На території ТРЦ River Mall працює льодова арена площею понад 1600 кв. м. Ковзанку прикрашає новорічна ялинка у формі магічного кристала. Прокат ковзанів входить у вартість денного безлімітного квитка. Біля ковзанки є парк з розвагами, лаунж-зоною та фудкортом.

Адреса: ТРЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12

Режим роботи: Будні — з 12:00 до 22:00, вихідні та свята — з 10:00 до 22:00

Вартість: 480 грн, для пільгових категорій — 300 грн, для членів родин УБД діє знижка 20%. Оренда фігури-помічника - 300 грн на годину.

Ice Queen

Просто неба біля ТРЦ Blockbuster Mall розкинулася ковзанка площею 3200 кв.м. Це найбільша ковзанка столиці.

Безлімітне катання разом та оренда ковзанів входить у вартість квитка. Ковзанка має теплий павільйон з фудкортом.

Адреса: ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандери, 36

Режим роботи: Пн-чт — 11:00-21:00; пт-нд — 10:00-22:00

Вартість: 450 грн — стандартний квиток, 300 грн — пільговий (для людей з інвалідністю, дітей-сиріт, військовослужбовців і їхніх родин). Діти до 4-х років - безкоштовно. Пінгвін-помічник - 300 грн на годину; інструктор - 500 грн за 45 хв.

Ковзанка "IceLights" на Арт-заводі Платформа

Велику льодову арену відкрили на Арт-заводі "Платформа". Ковзанка працює і під час відключень світла. Тут є критий фудкорт, куди можна потрапити не знімаючи ковзани. У квиток входить безлімітне катання та оренда ковзанів.

Адреса: "Даринок", вул. Якова Гніздовського, 1А

Режим роботи: Щодня з 10:00 до 21:00

Вартість: 450 грн, 20% знижки для членів родин УБД, 30% — для пенсіонерів, людей з інвалідністю та багатодітних сімей, 40% — для військовослужбовців. Діти до 4-х років безкоштовно. Фігурка-помічник - 300 грн на годину.

"Уявна ковзанка"

На Контрактовій площі облаштували святкову локацію з ковзанкою в атмосфері Києва XVII–XIX століть. Антураж локації натхненний легендою про Уявного Духа - охоронця зимових свят на Подолі.

Безлімітне катання та оренда ковзанів входять у вартість квитка. Поряд ярмарок розташований зі смаколиками.

Адреса: Контрактова площа, 1

Режим роботи: Щодня з 10:00 до 21:30 Вартість: Для дорослих — 450 грн, для дітей — 350 грн; для людей з інвалідністю, сиріт, військовослужбовців, УБД — 300 грн. Фігурка-помічник - 300 грн на годину.

"Космічна ковзанка"

Ковзанка площею 1800 кв. м прикрашена блоками у вигляді зорельота. У вартість входить безлімітне катання разом з орендою ковзанів. Вхід для дітей до чотирьох років — безплатний, діти до семи років допускаються на лід лише у супроводі дорослого. Поряд облаштований фудкорт та фотозони.

Адреса: ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1

Режим роботи: Будні — 12:00-22:00, вихідні та на свята (з 23 грудня до 3 січня) — 10:00-22:00

Вартість: 480 грн, пільговий квиток — 300 грн (для осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та військовослужбовців разом з їхньою родиною). є знижки для власників Mastercard — 5%, а Mastercard + Ощадбанк — 10%. Діти до 4-х років - безкоштовно. Катання з інструктором — 500 грн та оренда "пінгвінів" — 350 грн.

Криті льодові арени

Льодовий стадіон "Крижинка"

На території парку "Перемога" розташований критий льодовий стадіон. Це база тренувань для хокеїстів, яка в зимовий період відкривається для усіх охочих. Ковзанка працює під час відключень електропостачання. Оренда ковзанів входить у вартість катання, але необхідно залишити заставу в розмірі 1000 гривень або документ.

Можна взяти увесь майданчик в оренду - ціна обговорюється окремо.

Адреса: Парк "Перемога", вул. Князя Романа Мстиславича, 7

Режим роботи: Пн — 11:20-20:30, вт-чт — 09:10-18:15, пт — 09:00-20:45, сб — 16:00-19:30, нд — 15:00-19:40

Вартість: 300 грн

Fifty Ice Arena

Футуристична ковзанка площею 2000 кв.м може вміщувати до 240 відвідувачів. Арена підсвічується неоновим світлом, що створює особливу атмосферу.

Прокат ковзанів входить у вартість квитка, але діє він лише 50 хвилин. В оренду даються фігурки-помічники.

Поруч із ковзанкою працює кафе.

Адреса: ТРЦ Cosmo Multimall, вул. Вадима Гетьмана, 6

Режим роботи: Щодня з 08:00 до 22:10; сеанси у неоні з 18:40 у будні та з 12:00 щовихідних

Вартість: Пн-пт: 8:00-11:30 — 270 грн, 12:00-22:10 — 330 грн, діти, школярі, студенти — 270 грн; вихідні та свята: 8:00-11:30 — 330 грн, 12:00-22:10 — 390 грн, діти, школярі, студенти — 330 грн.

Ковзанка у DREAM Yellow

Льодова арена має площу 1193 кв. м, тож на ній можуть одночасно кататися до 120 людей. У вартість всіх тарифів входить прокат ковзанів, а от час катання обмежений однією годиною.