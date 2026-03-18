Женская сборная Украины пробилась во второй этап отбора на Евробаскет-2027

fbu.ua

Женская сборная Украины сыграет во втором этапе квалификации чемпионата Европы-2027. В последнем матче первого этапа украинки на выезде обыграли Азербайджан со счетом 73:55, пишет УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Первый этап сборная Украины завершила с тремя победами в шести матчах, заняв третье место в группе.

Согласно регламенту, во второй этап отбора выходили помимо двух победителей групп, также три лучшие сборные среди тех, кто занял третьи места в своих группах. Поэтому судьба Украины определялась по итогам матчей в других группах.

В итоге все сложилось так, что Украина вошла в число этих трех сборных, вышедших во второй этап.

На втором этапе к 17 лучшим командам первого этапа присоединятся семь сборных из отборочного турнира на Чемпионат мира 2026 года – Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Испания и Турция.

Жеребьевка второго этапа состоится 31 марта. Сборные будут разделены на шесть групп по четыре команды в каждой, которые снова будут играть по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы квалифицируются на женский Евробаскет 2027.

Матчи второго этапа пройдут 8-18 ноября 2026 года и 7-17 февраля 2027 года (по три матча в каждом окне).

