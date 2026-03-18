Жіноча збірна України пробилася до другого етапу відбору на Євробаскет-2027
Київ • УНН
Українки перемогли Азербайджан та вийшли у наступний раунд як одна з найкращих третіх команд. Жеребкування шести груп відбору відбудеться 31 березня.
Жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи-2027. В останньому матчі першого етапу українки на виїзді обіграли Азербайджан з рахунком 73:55, пише УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.
Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх групах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.
В підсумку все склалося так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.
На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.
Жеребкування другого етапу відбудеться 31 березня. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.
Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).
НБА та ФІБА готують "золоту еру" баскетболу в Європі: якою може бути нова ліга16.01.26, 01:51 • 3901 перегляд