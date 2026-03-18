Жіноча збірна України пробилася до другого етапу відбору на Євробаскет-2027

fbu.ua

Жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи-2027. В останньому матчі першого етапу українки на виїзді обіграли Азербайджан з рахунком 73:55, пише УНН з посиланням на ФБУ.

Деталі

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх групах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

В підсумку все склалося так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування другого етапу відбудеться 31 березня. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).

