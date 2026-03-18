Жіноча збірна України пробилася до другого етапу відбору на Євробаскет-2027

Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
США готуються послабити санкції проти Венесуели через нафтову кризу18 березня, 00:50 • 5734 перегляди
Трампа тисне на медіа через висвітлення війни і погрожує санкціями за "неправильні" новини18 березня, 01:30 • 15717 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto06:05 • 23997 перегляди
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський06:46 • 10429 перегляди
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванкуPhoto07:06 • 7690 перегляди
Публікації
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto06:05 • 23983 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 44914 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 62182 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 59717 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 74059 перегляди
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 20700 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 25946 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 31226 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 62182 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 36355 перегляди
Жіноча збірна України пробилася до другого етапу відбору на Євробаскет-2027

Українки перемогли Азербайджан та вийшли у наступний раунд як одна з найкращих третіх команд. Жеребкування шести груп відбору відбудеться 31 березня.

Жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи-2027. В останньому матчі першого етапу українки на виїзді обіграли Азербайджан з рахунком 73:55, пише УНН з посиланням на ФБУ.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх групах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

В підсумку все склалося так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування другого етапу відбудеться 31 березня. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).

НБА та ФІБА готують "золоту еру" баскетболу в Європі: якою може бути нова ліга16.01.26, 01:51 • 3901 перегляд

