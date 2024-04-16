"Железный купол для Европы" - премьеры Польши и Дании обсудили создание системы противовоздушной обороны

Премьер-министры Польши и Дании Дональд Туск и Метте Фредериксен во время встречи в Варшаве обсудили вопросы безопасности в регионе, а также дальнейшую помощь Украине. Дональд Туск отметил, что Европе необходима эффективная система противоракетной и противовоздушной обороны и Польща хочет участвовать в строительстве так называемого "Железного купола" над Европой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу канцелярии премьера Польши.

"Мир действительно пришел в упадок. Роли распределены, и ясно, что черное, а что белое. Вопросы больше не политические, а логистические и практические. Нет более важной цели, и мы будем работать над этим также в Европейском союзе, чтобы исправить европейскую парадигму, которая предполагала, что войны не будет и что мы находимся под надежным зонтиком Соединенных Штатов, - признал Дональд Туск.

Он также сообщил, что Дания, а также Германия и Великобритания совместно работают в Европейском союзе над созданием европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны.

"Нападение Ирана на Израиль подтвердило важность наличия такой системы. (...) Я рад, что госпожа премьер-министр положительно отреагировала на мое намерение присоединить Польшу к этому проекту в Европе", - сказал Дональд Туск.

Также, по его словам, необходима быстрая и эффективная помощь Украине.

"Это также то, что объединяет Данию и Польшу. У нас одинаковые взгляды. Мы будем среди тех, кто помогает и мобилизует других на помощь Украине. Дания и Польша исключают любой другой сценарий, кроме того, при котором Украина сохранит свою целостность и независимость", - заверил Дональд Туск.

Премьер Дании напомнила, что Германия уже отреагировала, предоставив Украине дополнительные "Патриоты". За этим должны последовать дальнейшие поставки. "Это именно то, что необходимо, чтобы Украина могла защитить себя от нападений и обезопасить свою инфраструктуру, - сказала Метте Фредериксен.

Дополнение

В марте Генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европе следует рассмотреть возможность создания собственного аналога "Железного купола", который создал Израиль.