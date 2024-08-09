Киев • УНН
Жатва в Украине приближается к завершению. Уже собрано 27,3 млн тонн зерновых и 3,3 млн тонн масличных культур, из которых 20,9 млн тонн пшеницы, 5,2 млн тонн ячменя и 3,3 млн тонн рапса.
Жатва в Украине подходит к завершению. Уже собрано более 30,6 миллиона тонн зерновых и масличных, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.
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"Жатва в Украине подходит к завершению. Аграрии Буковины, Винницкой, Киевской, Полтавской, Одесской, Херсонской, Кировоградской и Черкасской областей завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего уже собрано 27,3 млн тонн зерновых и более 3,3 млн тонн масличных", - говорится в сообщении.
Новый урожай, как указано, обмолочен на площади более 7 741,4 тыс. га, намолочено 30 640,2 тыс. тонн:
По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области - там обмолочено 1072,9 тыс. га.
По урожайности лидирует Хмельницкая область с показателем 65,1 ц/га.
Аграрии Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей начали сбор гречки и проса.
Вплив спеки на врожай: ранні культури постраждали менше, втрати пізніх можуть сягнути 10-15%7 августа 2024, 15:02 • 26877 просмотров