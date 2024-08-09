Жатва в Украине подходит к завершению. Уже собрано более 30,6 миллиона тонн зерновых и масличных, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Жатва в Украине подходит к завершению. Аграрии Буковины, Винницкой, Киевской, Полтавской, Одесской, Херсонской, Кировоградской и Черкасской областей завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего уже собрано 27,3 млн тонн зерновых и более 3,3 млн тонн масличных", - говорится в сообщении.

Новый урожай, как указано, обмолочен на площади более 7 741,4 тыс. га, намолочено 30 640,2 тыс. тонн:

пшеницы - обмолочено на площади 4 732,7 тыс. га или на 97%, намолочено 20 935,2 тыс. тонн;

ячменя - обмолочено 1 367,4 тыс. га - на 98%, намолочено 5 203,6 млн тонн;

гороха - обмолочено на площади 207,6 тыс. га на 99%, намолочено 457,7 тыс. тонн.

рапса - обмолочено 1 220,4 тыс. га на 99%, намолочено 3 318 тыс. тонн семян.

По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области - там обмолочено 1072,9 тыс. га.

По урожайности лидирует Хмельницкая область с показателем 65,1 ц/га.

Аграрии Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей начали сбор гречки и проса.

Вплив спеки на врожай: ранні культури постраждали менше, втрати пізніх можуть сягнути 10-15%