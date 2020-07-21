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Имеем результат — все живы: Зеленский рассказал о переговорах с террористом Кривошем

Имеем результат — все живы: Зеленский рассказал о переговорах с террористом Кривошем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с террористом Максимом Кривошем, который утром во вторник захватил в Луцке автобус с пассажирами, сообщает пресс-служба президента, передает УНН.

“Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии (Симонеттой Соммаруга — ред.), брали эти перерывы, она (президент Швейцарии) понимала все”, — сказал Зеленский.

“Мы держали все под контролем, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит, надо было понять. А если даже говорить о требованиях — отпустит ли он (террорист Кривош — ред.) людей. Затем появилась информация, что заминирование идет не только этого автобуса, но еще и в Луцке есть такие места. Все в течение девяти часов беседовали, от психологов до переговорщиков. Человек угрожал и хотела только одного: чтобы были выполнены его требования.

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Президент рассказал, что ему предлагали сразу провести спецоперацию.

“Мы с вами не знаем, чем бы (эта спецоперация) закончилась. То есть это был бы быстрый штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество. И это очень опасно. Поэтому мы посоветовались, я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попробовать иметь возможность, чтобы он отпустил людей”, сказал Президент.

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Зеленский сказал, что его предупредили, что террорист Кривош говорит со всеми 10-15 секунд.

“Немного больше он разговаривал с журналистами, а потом бросает трубку, не хочет продолжать. Ждет, чтобы были выполнены все его требования. Ну, я с ним говорил 7-10 минут”, — сказал Президент. — “Мы договорились, что он сделает первый шаг — он отпустит нескольких наших людей. У нас была информация о раненом и я попросил его отпустить беременную женщину, раненого и ребенка. Он сказал, что раненого нету, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека и после этого запишу видео. После того, как видео выйдет в соцсетях, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло: 30-40 минут и он отпустил заложников”, — сказал глава государства.

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Зеленский сказал, что такие действия являются очевидными для него шагами.

“Если это можно делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека... мы имеем результат. Результат — все живы”, — сказал Зеленский.

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Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили о увольнении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

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