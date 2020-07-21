Правоохоронці показали зброю “луцького терориста”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Правоохоронці опублікували фотографії арсеналу зброї “луцького терориста” Максима Кривоша, якого сьогодні затримали. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу департаменту карного розшуку Нацполіції.
“Після затримання у терориста було вилучено вогнепальну зброю та гранати”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.