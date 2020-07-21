Терориста у Луцьку затримано

“Заручників звільнено. Чоловіка, який сьогодні в Луцьку захопив заручників та утримував їх у автобусі, затримано”, — повідомили в МВС.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Повідомлялося, що в ньому до 20 пасажирів.

Відзначимо, що близько 21:00 "луцький терорист" відпустив трьох заручників.