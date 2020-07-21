Террорист в Луцке задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми, передает УНН со ссылкой на Telegram канал МВД.
"Заложники освобождены. Мужчину, который сегодня в Луцке захватил заложников и удерживал их в автобусе, задержали", - сообщили в МВД.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. Сообщалось, что в нем до 20 пассажиров.
Отметим, что около 21:00 "луцкий террорист" отпустил трех заложников.