Правоохранители показали оружие "луцкого террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Правоохранители опубликовали фотографии арсенала оружия “луцкого террориста” Максима Кривоша, которого сегодня задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента уголовного розыска Нацполиции.
“После задержания у террориста было изъято огнестрельное оружие и гранаты”, — говорится в сообщении.
Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.
Как сообщалось, правоохранители в результате спецоперации задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.