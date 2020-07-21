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У Луцьку було звільнено 13 заручників - СБУ

У Луцьку було звільнено 13 заручників - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У Луцьку було звільнено 13 заручників терориста Максима Кривоша. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

“Співробітники Центру спеціальних операцій „А“ СБУ спільно з Національною поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус „Берестечко — Краснилівка“ з пасажирами”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється,що завдяки спланованій Антитерористичним центром СБУ спецоперації “Бумеранг” правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Встановлено, що терористом є Максим Кривош, який пропагував екстремістські погляди.

Голова СБУ Іван Баканов подякував співробітникам Центру “А” та Антитерористичного центру СБУ, усім правоохоронцям за оперативне реагування і взаємодію.

“На жаль, це реальність, в якій сьогодні живе наша країна. Вона зумовлена різними факторами, у тому числі й подіями на сході та впливом Російської Федерації на ситуацію в Україні. Однак ми робимо все можливе, аби системно протидіяти будь-яким проявам тероризму. Це один із головних напрямів діяльності СБУ, і він буде тільки посилюватися. Кожен громадян України має почуватися в безпеці й без страху пересуватися вулицями міст та населених пунктів”, — додав Баканов.

Нагадаємо, заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що усі заручники у Луцьку були звільнені.

Як повідомлялося, за даними поліції, 21 липня вранці в центрі Луцька людина з вибухівкою і зброєю захопила автобус із заручниками. В автобусі знаходиться близько 20 заручників.

Пізніше СБУ уточнила кількість заручників. Інформації про постраждалих наразі немає.

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