Геращенко: усі заручники у Луцьку звільнені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Усі заручники у Луцьку звільнені. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко одразу після завершення спецоперації у Луцьку, передає УНН.
"У Луцьку звільнили всіх заручників", - повідомив Геращенко.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці в центрі Луцька людина з вибухівкою і зброєю захопила автобус із заручниками. В автобусі знаходиться близько 20 заручників.
Пізніше СБУ уточнила кількість заручників. Інформації про постраждалих поки немає.
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Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував в Twitter і записав відповідне відеозвернення.
Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, подзвонив о 9:25 в поліцію, назвався ім'ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков терміново вилетів до Луцька на тлі захоплення заручників в автобусі в центрі міста.
Відзначимо, що близько 21:00 "луцький терорист" відпустив трьох заручників.