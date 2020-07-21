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Геращенко: усі заручники у Луцьку звільнені

Геращенко: усі заручники у Луцьку звільнені

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Усі заручники у Луцьку звільнені. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко одразу після завершення спецоперації у Луцьку, передає УНН.

"У Луцьку звільнили всіх заручників", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці в центрі Луцька людина з вибухівкою і зброєю захопила автобус із заручниками. В автобусі знаходиться близько 20 заручників.

Пізніше СБУ уточнила кількість заручників. Інформації про постраждалих поки немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Син однієї із заручниць зробив запис розмови з "луцьким терористом"

Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував в Twitter і записав відповідне відеозвернення.

Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, подзвонив о 9:25 в поліцію, назвався ім'ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков терміново вилетів до Луцька на тлі захоплення заручників в автобусі в центрі міста.

Відзначимо, що близько 21:00 "луцький терорист" відпустив трьох заручників.

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