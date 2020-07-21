"Луцкий террорист" отпустил трех заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Луцке с автобуса, который захватил Максим Кривош, вышли трое заложников. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
"... первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников!" - написал Геращенко.
По его словам, это пожилая женщина, подросток и молодая девушка.
Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.
Позже СБУ уточнила количество заложников. Информации о пострадавших пока нет.
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Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, назвался именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.