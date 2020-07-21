"Луцкий террорист" отпустил трех заложников

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 35133 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102014 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106907 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134066 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110834 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131669 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102127 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102593 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104437 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102064 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Луцкий террорист" отпустил трех заложников

"Луцкий террорист" отпустил трех заложников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. В Луцке с автобуса, который захватил Максим Кривош, вышли трое заложников. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

"... первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников!" - написал Геращенко.

По его словам, это пожилая женщина, подросток и молодая девушка.

Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.

Позже СБУ уточнила количество заложников. Информации о пострадавших пока нет.

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Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.

Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, назвался именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.

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