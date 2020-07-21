"Луцький терорист" відпустив трьох заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Луцьку із автобуса, який захопив Максим Кривош, вийшли троє заручників. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
"... перший заступник глави Національної поліції Євген Коваль домовився з Максимом Кривошем про звільнених перших трьох заручників!" - написав Геращенко.
За його словами, це літня жінка, підліток і молода дівчина.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. В автобусі перебуває близько 20 заручників.
Пізніше СБУ уточнила кількість заручників. Інформації про постраждалих наразі немає.
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Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.
Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.