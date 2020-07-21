Геращенко: все заложники в Луцке освобождены
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Все заложники в Луцке освобождены. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко сразу после завершения спецоперации в Луцке, передает УНН.
"В Луцке освободили всех заложников", - сообщил Геращенко.
Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.
Позже СБУ уточнила количество заложников. Информации о пострадавших пока нет.
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Свои "требования" человек, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видеообращение.
Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, назвался именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.
Отметим, что около 21:00 "луцкий террорист" отпустил трех заложников.