В Луцке были освобождены 13 заложников - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Луцке были освобождены 13 заложников террориста Максима Кривоша. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами", - говорится в сообщении.
Сообщается, что благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривошей, который пропагандировал экстремистские взгляды.
Председатель СБУ Иван Баканов поблагодарил сотрудников Центра "А" и Антитеррористического центра СБУ, всем правоохранителям за оперативное реагирование и взаимодействие.
"К сожалению, это реальность, в которой сегодня живет наша страна. Она обусловлена различными факторами, в том числе и событиями на востоке и влиянием Российской Федерации на ситуацию в Украине. Однако мы делаем все возможное, чтобы системно противодействовать любым проявлениям терроризма. Это одно из главных направлений деятельности СБУ, и он будет только усиливаться. Каждый гражданин Украины должен чувствовать себя в безопасности и без страха передвигаться по улицам городов и населенных пунктов", - добавил Баканов.
Напомним, заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что все заложники в Луцке были освобождены.
Как сообщалось, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватила автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.
Позже СБУ уточнила количество заложников. Информации о пострадавших пока нет.