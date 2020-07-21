Аваков розповів про арсенал Кривоша
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Про це на брифінгу в Луцьку сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
“Жодних поранених нема, жодної іншої вибухівки яка закладена в інших місцях, нема. У нього дійсно був функціонуючий пістолет, функціонуючий автомат, у нього дійсно була одна бойова граната. Загроза була”, — сказав Міністр.
З його слів, в результаті операції було звільнено 13 осіб.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
Пізніше у МВС повідомили, що правоохоронці затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. Своєю чергою заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що усі заручники у Луцьку були звільнені.