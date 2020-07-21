Аваков рассказал про арсенал Кривоша
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. У Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцка, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Об этом на брифинге в Луцке сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
"Никаких раненых нету, никакой другой взрывчатки которая заложена в других местах, нету. У него действительно был функционирующий пистолет, функционирующий автомат, у него действительно была одна боевая граната. Угроза была", - сказал министр.
По его словам, в результате операции были освобождены 13 человек.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
Позже в МВД сообщили, что правоохранители задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В свою очередь заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что все заложники в Луцке были освобождены.