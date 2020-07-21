Маємо результат — всі живі: Зеленський розповів про перемовини з терористом Кривошем

“Спочатку треба було оцінити його вимоги, оцінити наскільки він адекватна людина. Паралельно ми мали перерви у зустрічі з президентом Швейцарії (Симонеттою Соммаругою — ред.), брали ці перерви, вона (президент Швейцарії) розуміла все”, — сказав Зеленський.

“Ми тримали все на контролі, що відбувається, тому що були дійсно трішечки незрозумілі вимоги, через що це відбувається, треба було зрозуміти. А якщо навіть говорити про вимоги — чи відпустить він (терорист Кривош — ред.) людей. Потім з’явилась інформація, що замінування йде не тільки цього автобуса, але ще й в Луцьку є такі місця. Всі впродовж дев’яти годин розмовляли: від психологів до перемовників. Людина погрожувала та хотіла тільки одного: щоб були виконані його вимоги”, сказав Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спільник “луцького терориста” у Харкові співпрацює зі слідством: у поліції розповіли подробиці

Президент розповів, що йому пропонували одразу зробити спецоперацію.

“Ми з вами не знаємо, чим би (ця спецоперація) закінчилась. Тобто це був би швидкий штурм, я впевнений, що він був би результативним, але завжди є небезпека, що можуть загинути люди, хтось може загинути, якась кількість. І це дуже небезпечно. Тому ми порадились, я захотів поговорити з цією людиною по телефону і спробувати мати можливість, щоб він відпустив людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спецоперація у Луцьку: терорист Кривош стріляв у заступника голови Нацполіції

Зеленський сказав, що його попередили, що терорист Кривош говорить з усіма 10-15 секунд.

“Трішечки більше він розмовляв з журналістами, а потім кидає трубку, не хоче продовжувати. Чекає, щоб були виконані всі його вимоги. Ну, я з ним говорив 7-10 хвилин”, — сказав Президент. — “Ми домовились, що він зробить перший крок — він відпустить декількох наших людей. В нас була інформація про пораненого і я попросив його відпустити вагітну жінку, пораненого і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовились, що він відпустить три людини і після цього запишу відео. Після того, як відео вийде в соцмережах, він через півгодини випускає всіх людей. Приблизно так і відбулось: 30-40 хвилин і він відпустив заручників”, — сказав Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський видалив відео, на якому виконав вимогу “луцького терориста”

Зеленський сказав, що такі дії є очевидними для нього кроками.

“Якщо це можна робити без штурму, якщо ми можемо не ризикувати життям хоча б однієї людини... ми маємо результат. Результат — всі живі”, — сказав Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці показали зброю “луцького терориста”

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.