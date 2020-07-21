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Зеленський виконав вимогу "луцького терориста"

Зеленський виконав вимогу "луцького терориста"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення на вимогу "луцького терориста" Максима Кривоша, який утримує заручників у захопленому автобусі, передає УНН

"Фільм “Земляне” 2005 року. Дивитися всім", - сказав Зеленський.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що він “готовий на багато що” для звільнення заручників.

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. В автобусі перебуває близько 20 заручників.

Пізніше СБУ уточнила кількість заручників. Інформації про постраждалих наразі немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Син однієї з заручниць зробив запис розмови з "луцьким терористом"

Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.

Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.

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