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Шмигаль відреагував на вимоги “луцького терориста”

Шмигаль відреагував на вимоги “луцького терориста”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що він “готовий на багато що” для звільнення заручників. Про це він сказав журналістам у вівторок, коментуючи ситуацію із захопленням заручників у Луцьку, передає кореспондент УНН.

“Для звільнення заручників і порятунку людських життів я особисто готовий на багато що. Питання в адекватності цього терориста, питання в тому, як дійсно врятувати життя людей. На даний момент там перебуває міністр внутрішніх справ Аваков, з ним — відповідні підрозділи. Ведеться робота. Я звичайно маю інформацію і контролюю цю ситуацію. Все, що треба буде для того, щоб врятувати людські життя і здоров’я ми зробимо”, — сказав Шмигаль, коментуючи вимоги чоловіка, що захопив заручників.

Так, чоловік на тлі захоплення автобуса із близько 20 пасажирами у центрі Луцька опублікував свої “вимоги” у соцмережі Twitter.

Чоловік заявив, що у нього нібито є зброя і вибухівка. Він погрожує, що “усі взірвуться”, якщо не будуть виконані його вимоги — аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, українські олігархи та інші записали й виклали в YouTube заяви про те, що вони — “терористи в законі”.

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

В автобусі перебуває близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.

Як повідомляв УНН, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.

Українські Національні Новини

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