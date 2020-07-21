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Зеленський зустрівся із президентом Швейцарії

Зеленський зустрівся із президентом Швейцарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У Києві відбулась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги,передає кореспондент УНН.

Так, під час зустрічі пролунали гімни обох держав, а також кілька разів було здійснено постріли з гармати. Обидва президенти під час зустрічі були одягнені у захисні медичні маски.

Зазначимо, пізніше сьогодні запланована церемонія підписання двосторонніх українсько-швейцарських документів. Крім того, передбачено візит Симонетти Соммаруги на Донбас.

Нагадаємо, напередодні розпочався перший в історії України візит глави Швейцарії — президент конфедерації Симонетта Соммаруга приземлилась у Києві.

Раніше в УДО попередили, що з 20 до 23 липня, у зв’язку з державним візитом в Україну президента Швейцарської Конфедерації, можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць міста Києва у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе.

Українські Національні Новини

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