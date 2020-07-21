Зеленський зустрівся із президентом Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Києві відбулась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги,передає кореспондент УНН.
Так, під час зустрічі пролунали гімни обох держав, а також кілька разів було здійснено постріли з гармати. Обидва президенти під час зустрічі були одягнені у захисні медичні маски.
Зазначимо, пізніше сьогодні запланована церемонія підписання двосторонніх українсько-швейцарських документів. Крім того, передбачено візит Симонетти Соммаруги на Донбас.
Нагадаємо, напередодні розпочався перший в історії України візит глави Швейцарії — президент конфедерації Симонетта Соммаруга приземлилась у Києві.
Раніше в УДО попередили, що з 20 до 23 липня, у зв’язку з державним візитом в Україну президента Швейцарської Конфедерації, можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць міста Києва у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе.