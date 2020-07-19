Відзавтра у Києві на 4 дні можуть обмежувати рух, через перший в історії України візит президента Швейцарії

“З 20 до 23 липня у зв’язку з державним візитом в Україну Президентки Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць міста Києва у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе”, — вказали у повідомленні.

В УДО інформують, що відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” і Положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, Управлінням державної охорони України забезпечується державна охорона.

“Нагадуємо, що військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх відповідно до статті 18 пункту 3 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” і Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року № 815/2006 “Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона”, — додали в УДО.