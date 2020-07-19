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С завтрашнего дня в Киеве на 4 дня могут ограничивать движение, через первый в истории Украины визит президента Швейцарии

С завтрашнего дня в Киеве на 4 дня могут ограничивать движение, через первый в истории Украины визит президента Швейцарии

Киев  •  УНН

 • 19780 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Управление государственной охраны Украины сообщило, что с завтрашнего дня в столице на 4 дня ограничения движения в связи с первым в истории страны визитом главы Швейцарии - президенткой конфедерации Соммаруга, пишет УНН.

"С 20 по 23 июля в связи с государственным визитом в Украину президенткой Швейцарской Конфедерации Соммаруга возможные временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе" - указали в сообщении.

В УГО информируют, что согласно Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положения о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, Управлением государственной охраны Украины обеспечивается государственная охрана.

"Напоминаем, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать при осуществлении охранных мероприятий движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на конкретных местах или оставить их в соответствии со статьей 18 пункта 3 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц "и Указа Президента Украины от 3 октября 2006 года № 815/2006" Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана ", - добавили в УГО.

Украинские Национальные Новости

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