Розпочався перший в історії України візит президента Швейцарії

"Президент Швейцарської конфедерації Симонетта Сомаруга щойно приземлилась у Києві. Теплий прийом від України", - повідомили у посольстві, оприлюднивши фото з прибуття політика.

Нагадаємо, раніше в УДО попередили, що з 20 до 23 липня у зв’язку з державним візитом в Україну президента Швейцарської Конфедерації можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць міста Києва у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе.

Також раніше стало відомо, що президент Швейцарії прибуде в Україну 20 липня.

President of the Swiss Confederation Simonetta Sommaruga @s_sommaruga has just landed in #Kyiv! Warm welcome from #Ukraine @MFA_Ukraine @EmineDzheppar @RybchenkoArtem @kmda_official @TheBankova #UkraineSwitzerland #StateVisit pic.twitter.com/K2bn5noZDI

— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) July 20, 2020