В ОПУ розповіли про розмову Зеленського з "луцьким терористом"

“Ви знаєте, що у зловмисника були вимоги щодо того, щоб Президент та інші особи опублікували пости, відео і т.д. Президентом особисто було вирішено вийти на зв’язок із цим зловмисником. У нього пройшла телефонна розмова, передали телефон, в якій Президент довго говорив з ним, може хвилин 15, може трохи менше, і вмовив зловмисника випустити трьох людей. Це була літня жінка, вагітна і 15-річних хлопець. І тільки після цього Презедентом було вирішено опублікувати відео, для того щоб були випущені всі заручники. Така була домовленість”, — сказав Тимошенко.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.