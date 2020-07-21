В ОПУ рассказали о разговоре Зеленского с "луцким террористом"

“Вы знаете, что у злоумышленника были требования о том, чтобы Президент и другие лица опубликовали посты, видео и т.д. Президентом лично было решено выйти на связь с этим злоумышленником. У него прошел телефонный разговор, передали телефон, в которой Президент долго говорил с ним, может минут 15, может чуть меньше, и уговорил злоумышленника выпустить три человека. Это была пожилая женщина, беременная и 15-летний парень. И только после этого Презедентом было решено опубликовать видео, для того чтобы были выпущены все заложники. Такая была договоренность”, — сказал Тимошенко.

Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.