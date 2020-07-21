В ОПУ рассказали о разговоре Зеленского с "луцким террористом"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103775 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113179 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118071 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152417 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117303 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142829 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 104537 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102872 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102325 просмотра

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге рассказал о переговорах Президента Владимира Зеленского с Масима Кривошем, который во вторник захватил автобус в Луцке, передает корреспондент УНН.

“Вы знаете, что у злоумышленника были требования о том, чтобы Президент и другие лица опубликовали посты, видео и т.д. Президентом лично было решено выйти на связь с этим злоумышленником. У него прошел телефонный разговор, передали телефон, в которой Президент долго говорил с ним, может минут 15, может чуть меньше, и уговорил злоумышленника выпустить три человека. Это была пожилая женщина, беременная и 15-летний парень. И только после этого Презедентом было решено опубликовать видео, для того чтобы были выпущены все заложники. Такая была договоренность”, — сказал Тимошенко.

Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

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