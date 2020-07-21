Зеленський видалив відео, на якому виконав вимогу “луцького терориста”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський видалив у Facebook відеозвернення на якому він виконав вимогу терориста, передає УНН.
Так, Зеленський видалив відеозвернення на якому закликав за вимогою терориста подивитися фільм “Земляне”.
Як повідомлялося, Зеленський виконав вимогу “луцького терориста”.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
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Свої “вимоги” чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.
Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім’я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.