Зеленский удалил видео, на котором исполнил требование "луцкого террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский удалил из Facebook видеообращение, на котором он выполнил требование террориста, передает УНН.
Так, Зеленский удалил видеообращение, на котором призвал по требованию террориста посмотреть фильм "Земляне".
Как сообщалось, Зеленский выполнил требование "луцкого террориста".
Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сын одной из заложниц сделал запись разговора с "луцким террористом"
Свои "требования" человек, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полиции, представился именем Максим Плохой. Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.