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В ОП підтвердили розмову Зеленського з “луцьким терористом” перед звільненням заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент Володимир Зеленськи поговорив з Максимом Кривошем, який захопив автобус із заручниками в Луцьку. Після цього трьох людей відпустили. Таку інформацію УНН підтвердили в Офісі Президена.

“Завдяки розмові Президента Володимира Зеленського з чоловіком, який називає себе Максимом „Плохім“, який утримує автобус з людьми у Луцьку, троє людей покинули транспортний засіб і зараз перебувають на свободі. Президент і надалі тримає ситуацію на контролі”, — повідомили в ОП. 

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. В автобусі перебуває близько 20 заручників

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Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення. ПРезидент Зеленський виконав одну з вимог, записавши відео-звернення з закликом дивитися фільм "Земляни". 

Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

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